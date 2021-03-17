تعرف على مؤشرات تلف مضخة الزيت وخطورتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المضخة (طرمبة الزيت) من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث تعمل على نشر الزيت في كل أجزاء المحرك، وذلك من أجل تزليج الأجزاء المعدنية به وعدم احتكاكها.

وفي حال تعرض المضخة للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، لذا نستعرض لكم اليوم أبرز مؤشرات تعرض مضخة زيت المحرك للتلف.

– ظهور لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في طبلون السيارة

– صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك

– ارتفاع مستمر في درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة

– بعض السيارات يتواجد في الطبلون مؤشر ضغط زيت المحرك، لذلك في حال انخفاض هذا المؤشر فهذا يعني بأن المضخة قد تعطلت

ولقد نصح الخبراء بضرورة الانتباه إلى ظهور أي من هذه المؤشرات في سيارتك، والتوقف على الفور حال ملاحظتها، وذلك لخطورة تلف مضخة الزيت أو نقص الزيت في محرك سيارتك، وإرسال سيارتك لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتؤدي إلى تلف المحرك.