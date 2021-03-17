تعرف على السيارات القادمة من بورش واودي وبوجاتي وفولكس واجن خلال 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مجموعة فولكس واجن عن أهم الموديلات القادمة لجميع العلامات التابعة لها خلال 2021، ويشمل ذلك الموديلات التي تم تدشينها العام الماضي ولكن تأخر انطلاقها في الأسواق إلى العام الجاري.

وستطلق علامة فولكس واجن موديل ID.5 الكهربائي الذي ظهر أكثر من مرة مؤخراً أثناء اختبارات الطقس البارد، كما ستطرح الشركة ثلاثة موديلات للسوق الصيني هذا العام: ID.4 كروز وID.4 إكس وID.6 بثلاثة صفوف مقاعد.

علامة سكودا ستطرح ثلاثة موديلات: فابيا الجيل الجديد، كودياك فيس ليفت، فئة GT كوبيه رياضية لموديل إنياك SUV الكهربائي.

بورش ستطرح تايكان كروس توريزمو الجديدة، وإصدار 911 جديد للطرق الوعرة، وماكان كهربائية بالكامل، بينما ستطرح لامبورغيني هوراكان STO الجديدة هذا العام.

بنتلي ستطرح بنتايجا الهجينة بالقابس خلال 2021، مع سيارة هجينة أخرى، ربما فلاينج سبير أو كونتيننتال GT، بينما ستكشف بوجاتي عن إصدار شيرون جديد في الأشهر القادمة.

أودي ستطرح أربع موديلات جديدة هذا العام: إي ترون GT سيدان، Q4 إي ترون، Q5 سبورتباك، Q5 هجينة بالقابس.