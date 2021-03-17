نصائح هامة للحفاظ على محرك السيارة وإطالة عمره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر المحرك قلب السيارة النابض وهو أهم جزء فيها على الإطلاق، لذلك يجب إجراء الصيانة الدورية له بصورة منتظمة للحفاظ عليه من المشاكل والأعطال.

لكن قد لا تكفي الصيانة الدورية المنتظمة فقط في الحفاظ على المحرك، حيث أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة في القيادة قد تسبب العديد من المشاكل للمحرك، واليوم نستعرض لكم نصائح هامة للحفاظ على المحرك وإطالة عمره.

– التسارع المفاجئ والقيادة بسرعات عالية

يعمد بعض قائدي السيارات إلى القيادة بسرعات عالية والضغط بقوة على دواسة الوقود بشكل متكرر، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى دورات المحرك بشكل خطير، وهو ما قد يسبب زيادة تآكل بعض أجزاء المحرك، خاصة إذا كنت تقود سيارة ليست مخصصة للأداء العالي.

– تسخين المحرك

يعتقد بعض السائقين أنه يجب تسخين محرك السيارة لفترة طويلة خاصة في فصل الشتاء، بالطبع هذا اعتقاد خاطئ، وقد يجلب الضرر للمحرك، حيث أنه قد يتسبب في تدفق الزيت في المحرك بشكل أبطأ، مما يزيد من كمية غازات العادم، وهو ما يسبب إنسداد الكاتالايزر، بالإضافة إلى أنه يؤدي لزيادة استهلاك الوقود.

– خفض السرعة باستخدام المحرك

يقوم بعض قائدي السيارات بخفض السرعة بالإعتماد على المُحرك بشكل متكرر، وذلك عن طريق استخدام ناقل الحركة، وهو ما قد يؤدي إلى إتلاف مجموعة ناقل الحركة، ويجب إستخدام هذه الطريقة فقط في حالات الطوارئ القصوى.

– تليين محرك السيارة

على الرغم من التقدم التقني الهائل الذي توصلت له صناعة السيارات، إلا أن السيارات الجديدة تتطلب بعض الرعاية والمعاملة الخاصة أو ما يعرف بفترة التليين، لذا يجب عدم الضغط الكامل على دواسة الوقود خلال أول ألف كيلومتر، حتى لا تتلف أجزاء بالمحرك.