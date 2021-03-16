موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أسعار جيب في مصر وتاريخ "كونسبت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

عبر تاريخها الحافل، قدمت صناعة السيارات الأمريكية من مختلف الماركات، مجموعات استثنائية من الموديلات الكونسبت.

طراز AC COBRA، الذي يحتفل بمرور 60 عام على طرحه، أحد أبرز السيارات الرياضية والذي أثبت ذلك بإنجازات مرموقة حققها على مدار تاريخه.

عادة ما تفرض الدول على المركبات رسوم مرور الطرق من أجل توفير نفقات الصيانة وتحديث شبكة البنية التحتية من الطرق السريعة.

رغم ما تحظى به محركات V8 من سمعة طيبة، إلا أن صناعة السيارات شهدت في بعض الحالات نسخ كانت الأسوأ التي تطرح بهذا النوع من المحركات.

يتوفر من ماركة "جيب" الأمريكية بالسوق المصرية خلال عام 2021، طرازان هما الأحدث للعام الجاري، طراز "جيب رينيجيد" وطراز "جراند شيروكي".

على مدار 4 عقود، قدم"كريس بانجل"، أحد أبرز المصممين في تاريخ بي إم دبليو الألمانية، تصميمات شهيرة لمختلف الماركات العالمية.