صور.. أبرز السيارات "كونسبت" في تاريخ أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها الحافل، قدمت صناعة السيارات الأمريكية من مختلف الماركات، مجموعات استثنائية من الموديلات الكونسبت.

والسيارات "كونسبت" هي موديلات للعرض فقط، تعكس بها ماركاتها رؤيتها لسيارات المستقبل.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الكونسبت التي طرحت عبر تاريخ الصناعة الأمريكية.

وجاء في بداية القائمة، طراز Buick Y-Job الذي أعلن عنه كموديل كونسبت للعرض عام 1939 وكان من أوائل الموديلات التي طرحت بكشافات أمامية مخبأة وزجاج جانبي يعمل بالكهرباء.





ومن ماركة بويك أيضا، ضمت القائمة، طراز باسم Buick Le Sabre طرح كموديل كونسبت للعرض يعكس رؤية الماركة للمستقبل عام 1951.





ومن ماركة لينكولن الأمريكية، ضمت القائمة، طراز كونسبت طرح للعرض، باسم Lincoln XL500 عام 1953، وتضمن أنظمة تقنية سابقة لعصرها.





من بعده، ضمت القائمة نسخة كونسبت بتصميم غير تقليدي، قدمتها ماركة لينكولن باسم Lincoln Futura عام 1955، بتصميم مستوحى من قصص الخيال العلمي.





ومن ستينيات القرن الماضي، ضمت القائمة طراز باسم GM Runabout، قدمته شركة جنرال موتورز عام 1964 كطراز كونسبت مستقبلي ذو 3 عجلات.





ومن ثمانينيات القرن الماضي، ضمت القائمة طراز آخر كونسبت، هو Ford Probe IV طرح بتصميم مستوحى من أفلام "ستار وورز"، يعكس رؤية ماركة فورد للمستقبل، وكان ظهوره الأول عام 1983.





ومن ماركة كرايسلر ظهر في الحقبة نفسها، طراز كونسبت بتصميم مستقبلي باسم Lamborghini Portofino عام 1987.





انتقل "أوتو كار" بعد ذلك لحقبة التسعينيات، التي شهدت طرح مجموعة متميزة من السيارات الكونسبت، شملت طراز باسم GM CERV III طرح عام 1990.





وضمت القائمة، طراز من ماركة كرايسلر طرح عام 1995 باسم Chrysler Atlantic، قدمته الماركة الأمريكية كموديل كونسبت للعرض.





ومع بداية الألفية الجديدة، ضمت القائمة طراز كونسبت طرح للعرض عام 2003 من ماركة بونتياك الأمريكية التابعة لمجموعة جنرال موتورز، وقدم هذا الطراز باسم G6 Concept.





ونسخة كونسبت من ماركة كاديلاك طرحت باسم Cadillac Sixteen عام 2003 بقدرات استثنائية ومحرك V16 خارق، ينتج قوة تصل إلى 1000 حصان.





في ختام القائمة، جاء طراز كونسبت آخر من ماركة كاديلاك طرحته الماركة للعرض عام 2013 بتصميم مستتقبلي متميز، ومحرك هجين توين تربو ينتج 500 حصان.



