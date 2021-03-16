عرض كيا الجبر على تمويل سيارة سيراتو 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع بنك الرياض، على سيارة كيا سيراتو 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا سيراتو 2021 بقسط شهري يبدأ من 868 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

تفاصيل العرض:

أرقام الاتصال:

أسامه الشهراني: 0503503747 (الوسطى)

ريان السبهان: 0569636995 (الغربية)

أحمد المنان: 0568112213 (الشرقية)

صورة العرض: