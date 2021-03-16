السودان.. وزير التنمية العمرانية يؤدي القسم أمام البرهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى عبد الله يحى أحمد، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور في السودان، القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أدى الوزير القسم بحضور رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء نعمات عبدالله، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي يوسف.

وفي تصريحات إعلامية عقب القسم، تعهد الوزير بتحقيق التوازن المطلوب في التنمية، وربط كافة أنحاء البلاد بالطرق عبر فتح فرص جديدة للاستثمار في مجال البنى التحتية والطرق والجسور.

وقال إنه سيجري عددا من اللقاءات مع المسؤولين ذوي الصلة بوزارته لوضع خطط العمل اللازمة خلال المرحلة المقبلة.

ووزير التنمية العمرانية؛ هو نائب رئيس حركة قوى تجمع تحرير السودان، أحد أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق السلام في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية.

وتشكلت الحكومة السودانية الجديدة، في فبراير/ شباط الماضي، بـ26 وزيراً، تسلم 25 منهم مهامهم منذ تولي مناصبهم، بينما لم يتم إعلان اسم وزير التربية والتعليم حتى اللحظة، رغم أن الوزارة من نصيب مسار الشرق في أطراف العملية السلمية .

وكان من أبرز ملامح التغيير الوزاري بالتشكيلة الجديدة، تولي الدكتورة مريم الصادق المهدي وزارة الخارجية، وهي ابنة آخر رئيس للوزراء معيّن ديمقراطياً في السودان، الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي.

وتعد هذه الحكومة الأكثر تنوعًا من الناحية السياسية في تاريخ السودان، حيث ضمت مكونات مختلفة، لتشكل أكبر تحالف سياسي تشهده البلاد بالعصر الحديث، في خطوة تشكل ثمرة اتفاق السلام.