سوزوكي جيمني بقاعدة العجلات الطويلة تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتوفر سوزوكي جيمني حالياً بعدة أحجام مختلفة حسب السوق.. حيث يبلغ طول النسخة اليابانية 133.7 إنش، وطول النسخة العالمية 139.8 إنش، بينهما أكبرهم النسخة الهندية بطول 143.5 إنش.

والآن ظهرت نسخة جديدة لسوزوكي جيمني بقاعدة العجلات الطويلة لتؤكد شائعات تطوير العلامة اليابانية لها، ويبدو أن التصميم الخارجي مماثل للنسخ الأخرى باستثناء المسافة الإضافية بين المحاور الأمامية والخلفية.

وتستمر النسخة المطولة ببابين فقط مثل النسخ الأقصر، وإن أشارت تقارير إلى اهتمام سوزوكي بتطوير نسخة أكثر عملية بأربعة أبواب قريباً.

ومن المحتمل أن نسخة قاعدة العجلات الطويلة ستمهد لموديل جيمني بيك أب جديد، مع العلم أن سوزوكي كشفت عن جيمني بيك أب اختبارية منذ عامين في طوكيو، ما يوضح اهتمام العلامة بهذه الفئة.

