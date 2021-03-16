سيارات مرسيدس 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

في حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع