أبرز الموديلات التي طرحت من طراز AC COBRA عبر تاريخه.. إنجازات مرموقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طراز AC COBRA، الذي يحتفل بمرور 60 عام على طرحه، أحد أبرز السيارات الرياضية والذي أثبت ذلك بإنجازات مرموقة حققها على مدار تاريخه.

وشهد العام 1962 ميلاد طراز رياضي متميز سجل في تاريخ صناعة السيارات البريطانية، وهو طراز AC COBRA، الذي يحتفل باليوبيل الماسي على طرحه خلال عام من الآن.

وقدم موقع "أوتوكار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز النسخ التي طرحت من هذا الطراز الرياضي بداية من جيله الأول عام 1962.

وضمت القائمة في مقدمتها الجيل الأول من طراز AC COBRA الذي طرح باسم Ace 3.6 وتوفر بالأسواق عام 1962 بمحرك V8، بسعة 3.6 لتر.





من بعده، ضمت القائمة نسخة طرحت من الطراز لعام 1963، باسم تجاري 289، كانت تعمل هذه النسخة بمحرك V8 ينتج قوة 275 حصان، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية.





ومن النسخ النادرة التي طرحت من طراز ZC COBRA، نسخة أعلن عنها خلال عام 1963، باسم Dragon Snake، صنعت منها 427 نسخة فقط.





ومن النسخ التي صنعت تاريخ للطراز في عالم سباقات السيارات، النسخة التي طرحت باسم Shelby Daytona Coupe من طراز AC COBRA، عام 1964 وشاركت في سباقات لو مان 24 ساعة.





وفي عام 1965، طرحت نسخة أخرى مميزة سجلت في تاريخ طراز AC COBRA، هي نسخة باسم 427، توفرت بمحرك ينتج قوة 425 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.2 ثانية.





ومن عام 1966، ضمت القائمة نسخة متميزة طرحت من الطراز باسم 289 Sports كانت من النسخ التي طرحتها ماركة فورد بعد شرائها لحقوق تصنيع طراز Ac cobra.





ومن حقبة التسعينيات، ضمت القائمة نسخة متميزة طرحت من الطراز باسم Shelby Heritage Cobra، توفرت بمحرك v8 من صنع ماركة فورد، ينتج قو 750 حصان، وطرح عام 1999.





في ختام القائمة، جاءت نسخة محدثة أضيف لها محرك كهربائي من طراز AC COBRA، وأعلنت عنها باسم "سيريس 1" و "سيريس 4"، عام 2020 الماضي.



