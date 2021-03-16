هذه هي أغلى طرق العالم في رسوم المرور.. الصدارة لسويسرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادة ما تفرض الدول على المركبات رسوم مرور الطرق من أجل توفير نفقات الصيانة وتحديث شبكة البنية التحتية من الطرق السريعة.

وفي الوقت الذي يندُر فيه تحصيل رسوم مرور في بعض الدول مثل ألمانيا التي تعفي سائقي سيارات الركوب منها، إلا أن التجربة في دول أخرى قد تكون محبطة للغاية بسبب تكلفة السير الباهظة.



وبحسب تقرير صادر عن شركة "Budget Direct"، فإن رسوم العبور تظل ميسورة في أغلب دول العالم، ولكن في بعض الدول يتم فرض رسوم خاصة بالسياح.

لذا من الأهمية أن يطلع السياح على رسوم مرور الطرق السريعة، قبل اختيار طرق السير.

ويشير التقرير إلى أن آلية تحديد الرسوم تختلف من دولة لأخرى، حيث يمكن أن تدفع لمرة واحدة أثناء عبور طريق أو جسر أو نفق، أو يتم تحصيل مبلغ استنادا إلى المسافة المقطوعة على الطريق.

وبالنظر إلى أغلى دول العالم من حيث رسوم المرور، تأتي سويسرا في المقدمة بمتوسط 21.33 دولار، والتي تطلب من قادة سيارات الطرق السريعة شراء بطاقة سنوية للعبور، وتفرض رسوما على امتدادات معينة في بعض الطرق أو الأنفاق.



وتأتي أستراليا في مرتبة الوصيف بمتوسط رسوم تبلغ 16.31 دولار، ثم جزر فارو الواقعة بين جزيرتي أيسلندا والجزر البريطانية التي تفرض رسوما تقدر بنحو 16.28 دولارا في المتوسط.

وتحل كرواتيا في المرتبة الرابعة بمتوسط رسوم قدرها 11.18 دولار، وتلتها الدنمارك في المرتبة الخامسة بمتوسط رسوم 10.75 دولار.

واحتلت بولندا المرتبة السادسة بعد أن فرضت رسوما تبلغ 8.76 دولار في المتوسط، لتسبق الصين التي تحل في المركز الثامن عالميا برسوم قدرها 7.26 دولار.

وجاءت ألبانيا في المركز التاسع برسوم تبلغ 6.06 دولار، وتتذيل السويد قائمة الدول العشرة الأغلى رسوما للمرور بمتوسط 5.47 دولار.