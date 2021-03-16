تضم لامبورجيني وفورد.. قائمة أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم ما تحظى به محركات V8 من سمعة طيبة، إلا أن صناعة السيارات شهدت في بعض الحالات نسخ كانت الأسوأ التي تطرح بهذا النوع من المحركات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8 من مختلف الماركات الكبرى.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز فورد موستانج نسخة عام 1980، وكانت من أسوأ السيارات العاملة بمحرك V8، بلغت سعته 4.2 لتر، وينتج قوة 118 حصان.







وطراز شيفروليه كمارو نسخة عام 1980، وكانت أيضا من أسوأ السيارات التي طرحت بمحرك V8، توفر بسعة 4.4 لتر وينتج قوة 120 حصان.





وطراز شيفروليه كورفيت Corvette Collector Edition موديل عام 1982، التي كانت من أسوأ السيارات العاملة بمحرك V8، توفر بسعة 5.7 لتر ينتج قوة 200 حصان.





ومن ماركة فيراري ضمت القائمة، طراز Ferrari Mondial الذي طرح عام 1980، وكان من أسوأ السيارات العاملة بمحرك v8، توفر بسعة 3.0 لتر، وينتج قوة 214 حصان.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة لامبورجيني طراز باسم Lamborghini Jalpa طرح عام 1981، وكان من أسوأ السيارات العاملة بمحرك V8، توفر 3.5 لتر، وكان ينتج قوة 255 حصان.





وطراز باسم Triumph Stag طرح عام 1977، وكان من أسوأ السيارات التي توفر بمحرك V8، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 145 حصان.





من بعده، ضمت قائمة موقع "هوت كارز"، طراز TVR 350i الذي طرح عام 1983 ضمن أسوأ السيارات العاملة بمحرك V8، توفر بسعة 3.5 لتر وينتج قوة 187 حصان.





في ختام القائمة، جاء طراز باسم MG RV8، طرح لعام 1995 وكان من أسوأ السيارات العاملة بمحرك V8، بسعة 3.9 لتر ينتج قوة 188 حصان.



