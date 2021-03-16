أسعار ومواصفات سيارات جيب في السوق المصرية 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر من ماركة "جيب" الأمريكية بالسوق المصرية خلال عام 2021، طرازان هما الأحدث للعام الجاري، طراز "جيب رينيجيد" وطراز "جراند شيروكي".

وذلك وفق موقع hatla2ee"، الذي كشف عن عدد الفئات التي تتوفر من كل طراز من الطرازين بالسوق المصرية، وأبرز مواصفات هذه الفئات وتكلفتها الرسمية.

وبدأ الموقع بطراز "رينجيد" الذي تتوفر منه بالسوق المصرية 2021 أربع فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / LONGITUDE 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتتوفر بتكلفة 415,000 ألف جنيه.

والفئة التي تليها هي فئة أتوماتيك / LIMITED 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتتوفر بتكلفة 455,000 ألف جنيه.

والفئة التي تليها هي فئة أتوماتيك / LIMITED PANORAMA 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتتوفر بتكلفة 485,000 ألف جنيه.

والفئة التي تليها هي أعلى فئة تتوفر من طراز جيب، رينيجيد، وهي فئة أتوماتيك / LIMITED 4WD 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتتوفر بتكلفة 530,000 ألف جنيه.





من بعده، كشف الموقع مواصفات وتكلفة طراز "جراند شيروكي" بالسوق المصرية، الذي تتوفر منه فئة وحيدة فقط للبيع بالسوق المصرية خلال عام 2021 الجاري، وهي فئة أتوماتيك / LIMITED 2020، التي تعمل بمحرك بقوة 5700 سي سي، وتصل تكلفتها لـ 1,100,000 مليون جنيه.



