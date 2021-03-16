أبرز 9 سيارات ببصمة المصمم الشهير "كريس بانجل".. 4 عقود حافلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار 4 عقود، قدم"كريس بانجل"، أحد أبرز المصممين في تاريخ بي إم دبليو الألمانية، تصميمات شهيرة لمختلف الماركات العالمية.. تعرف عليها

وتمنح جائز التميز الأمريكية في تصميم السيارات سنويا، بتقييم مشترك من جانب المتحف الوطني للعمار والتصميمات بشيكاغو، والمركز الأوروبي لفنون العمارة والتصميم.

وكان من ضمن الحاصلين على هذه الجائزة للتميز بدور عام 2021 الجاري، المصمم الشهير "كريس بانجل"، أحد أبرز المصممين في تاريخ ماركة بي إم دبليو الألمانية.

وبهذه المناسبة، قدم موقع "أوتو كار" نظرة مقربة على أبرز تصميمات المصمم الأمريكي الشهير، مع مختلف ماركات السيارات.

وضمت القائمة، تصميم "كريس بانجل" لطراز أوبل "جونيور" الذي شهد انطلاق المسيرة المهنية لبانجال عام 1983، حين طرح هذا الطراز للعرض في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.





من بعده، ضمت القائمة التصميم الثوري الذي صنع بانجل لطراز فيات "باندا" الشهير، وقدم للأسواق بداية من عام 1985، وكان هذا التصميم صاحب الفضل في شهرة بانجل الواسعة.





وتكرر تعاون بانجل مع ماركة فيات الإيطالية عام 1990، حين طرح من تصميمه نسخة هذا العام من طراز فيات "كوبي".





وبداية من عام 1992، بدأت رحلة بانجل مع ماركة بي إم دبليو، وكان من أوائل السيارات التي صممها بانجل لبي إم دبليو، طراز Z3 الشهير الذي طرح عام 1995.





وتصميم كونسبت لم يطرح للأسواق، عرض باسم Z9 Gran Turismo concept من بي إم دبليو عام 1999 ضمن الفئة السادسة.





من بعده، قدم بانجل لماركة مرسيدس، تصميم نسخة عام 1999 من طراز بي إم دبليو X5 المتميز، والذي طرح ضمن فئات SUV.





وعقب ضم ماركة "ميني كوبر" لبي إم دبليو، كان لكريس بانجل دورا في تصميم نسخ جديدة من موديلات الماركة، كان منها نسخة "ميني هاتش" عام 2000.





وفي عام 2002، صمم بانجل بنفسه النسخة الأحدث من طراز بي إم دبليو Z4 لهذا العام، التي قدمت بتصميم كونفرتابل انسيابي متميز.





وكان آخر عهد بانجل بالعمل مع بي إم دبليو، عبر تصميم طراز كونسبت باسم Z9 Gran Turismo concept طرح للعرض عام 2008.



