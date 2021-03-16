مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في الرياض قريبًا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “مشاري الداخل” الرئيس التنفيذي لشركة GFS عن إنطلاق مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في العاصمة الرياض، وذلك بعد تجارب متواصلة استمرت لثلاثة أشهر منذ مطلع العام الحالي 2021، وذلك وفقًا لقناة “العربية”.

وقال “مشاري الداخل” للعربيـة: “بدأنا في الشركة توطين هذه التقنية من قرابة السنة، وعملنا ليل نهار لإدخالها في المملكة كأحد الحلول اللوجستية الذكية، وعملنا على تدريب فريق عمل سعودي لتوطين هذه التقنية، وقد أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم”، حيث تكللت التجارب التي بدأت مطلع العالم 2021 بالنجاح بعد اختبار فعاليتها في بعض أحياء الرياض السكنية وقياس مدى مواءمة هذه المركبات للبيئة المحيطة بها.

وعرض “الداخل” نموذجاً مصغراً لإحدى السيارات تعمل عن طريق استقبال الإشارات من الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن والمواقع بدقة عالية، فبمجرد أن يتم استقبال رسالة نصية عن طريق التطبيق يتوجه الشخص المستلم إلى الشاشة الإلكترونية، ويضع الرقم السري ويفتح المكان المخصص له الموجود في السيارة.