آلية تحديد سن استخراج رخصة القيادة.. “المرور” يوضح

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن آلية تحديد سن طالب رخصة القيادة.

وأجاب المرور السعودي موضحًا أن استخراج رخصة القيادة يتضمن تحديد الفئة العمرية بالتاريخ الهجري، ووفقًا للمادة 36 من نظام المرور فإنه يشترط للحصول على رخصة القيادة إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.

ويُشترك كذلك ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيًا في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، وألا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.