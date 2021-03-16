رجل يأخذ سيارة بي ام دبليو بتجربة ليسرق بها بنكاً ويشتريها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حُكم على رجل أمريكي بالسجن 20 عاماً في ولاية تكساس الأمريكية لاستخدام سيارة بي ام دبليو من الوكالة الرسمية لسرقة بنك قبل العودة للوكالة لدفع أقساط السيارة!

الرجل باسم إيريك ديون وارين بعمر الخمسين استخدم البي ام دبليو السوداء للقيادة إلى بنك AimBank، ووضع كيساً فوق رأسه لإخفاء ملامحه قبل دخول البنك وتهديد موظف الخزنة بمسدس صغير لسرقة 10,000 دولار – 37,500 ريال.

الغريب في القصة هو عودة الرجل لوكالة بي ام دبليو خلال 15 دقيقة بالمال المسروق لدفع قسط 3000 دولار للسيارة وإكمال عملية الشراء.

أثناء إتمام عملية الشراء، تلقى موظف الوكالة مكالمة حول سيارة بي ام دبليو تم استخدامها لسرقة البنك، ليتعرف الموظف على السيارة على الفور ويتواصل مع الشرطة، والتي ألقت القبض على وارين، ليعترف بجرائمه في أغسطس 2020 قبل إصدار الحكم النهائي عليه هذا الأسبوع.