رجل يفشل في اختبار القيادة النظري بعد 192 محاولة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حاول رجل بولندي بسن الخمسين عاماً اجتياز اختبار القيادة النظري بدون نجاح للمرة 192، وهو معدل قياسي عالمي للفشل في هذه الاختبارات.

وفق التقارير الصحفية البولندية، حاول الرجل اجتياز هذا الاختبار العسير على ما يبدو لـ 17 عاماً بدون يأس حتى الآن.. ويتطلب القانون البولندي اجتياز الاختبارات النظرية قبل الاختبارات العملية، ولا يوجد حد أعلى للمحاولات.

ويُذكر أن متوسط النجاح في الاختبار النظري في بولندا يتراوح بين 50 و60%، مع تراجع نسبة النجاح إلى 40% مع الاختبار العملي.. وفي المجمل، ينجح معظم البولنديين في الاختبارات النظرية بعد المحاولة الثانية أو الثالثة.

وقد انتشرت قصص مماثلة حول العالم، مثل البريطاني الذي نجح بالكاد في الاختبار النظري للقيادة بعد 158 محاولة، وقد أنفق 3000 جنيه استرليني بالمجمل على هذه المحاولات.