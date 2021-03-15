موجز ”الخليج 365” للسيارات.. دراجة "دوكاتي" وسكودا الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعتزم فولكسفاجن تشييد 6 مصانع لخلايا البطاريات في أوروبا والتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية عالميا.

كشفت شركة كيا عن أول صور للتصميم الداخلي والخارجي لسيارتها الكهربائية الجديدة إي.في6 قبل طرحها للعالم خلال الشهر الحالي.

بالتعاون مع دار الأزياء "فاست هاوس" أطلقت شركة دوكاتي الموديل الخاص Desert Sled Fasthouse، والذي يقتصر إنتاجه على 800 نسخة فقط.

أطلقت شركة سكودا النسخة الرياضية Sportline من سيارتها Enyaq iV الكهربائية بسعر يبدأ من نحو 43 ألفا و500 يورو.

تشير التوقعات بإن العام الجاري سيكون عام الموديلات الكهربائية وموديلات الطرق الوعرة أو السيارات، التي تجمع كلاهما مثل سكودا Enyag.

كشفت شركة مازدا النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Mazda 6، التي تنتمي للفئة المتوسطة.