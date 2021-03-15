موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. الأجور في مصر وحظر بيتكوين

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تعطلت أغلب المصارف الهندية عن العمل ، بعد إضراب ما يقرب من مليون موظف عن العمل احتجاجا على خصخصة البنوك الحكومية.

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الإثنين، عن البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أقرت لجنة التكامل الاقتصادي بالإمارات، تشكيل لجنة فرعية باسم "لجنة الاستثمار" لتضع الحلول الفعالة لأي تحديات تواجه المستثمرين.



تعتزم الحكومة الهندية حظر التعامل على العملات الرقمية بشكل كامل، بما في ذلك "بيتكوين"، التي لقيت رواجا كبيرا في العالم.

تراجع الجنيه الإسترليني مجددا اليوم الإثنين وسط زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تستعد تونس للحصول على 300 مليون دولار من البنك الدولي، ضمن برنامج لمساعدة مليون أسرة تعاني من الفقر.

تخطط بولندا لزيادة حيازتها من الذهب خلال السنوات المقبلة، ليصل إجمالي احتياطي البلاد من المعدن النفيس إلى نحو 329 طنا.

أغلقت اقتصادية دبي مكتباً تجارياً لخدمات الهجرة، يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات.

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين على استقرار، في ظل ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي (البنك المركزي).

تتجه الأنظار في مصر الخميس المقبل إلى البنك المركزي، في ظل توقعات تشير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه - 2.3 مليار دولار.