تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة تنطلق رسمياً في السعودية “مواصفات وأسعار”

احتفلت شركة عبداللطيف جميل للسيارات الوكيل الحصري لشركة تويوتا بالمملكة العربية السعودية بتدشين سيارتها الجديدة كورولا كروس 2021 الجديدة، والتي تُعد النسخة الكروس أوفر من السيدان الأكثر مبيعاً في العالم، وفي السطور التالية، سنتعرف على مواصفاتها وأسعارها.

التصميم الخارجي

تتمتع السيارة بمظهر خارجي قوي، حيث تحصل الواجهة الأمامية على مصابيح أمامية هالوجين بشكل قياسي، مع كشافات ضباب أمامية ليد في فئة XLE، وتُصبح المصابيح الأمامية والخلفية والنهارية والضباب ليد بالكامل في الفئة الأعلى، والتي تحتوي أيضاً على فتحة سقف

تأتي السيارة قياسياً أيضاً بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، في حين أن مقاس الإطارات 215/60R17، بالإضافة إلى طي كهربائي أوتوماتيكي للمرايات الجانبية.

وهاكم بعض الأرقام الهامة التي توضح قياسات السيارة:

الطول: 4460 مم

العرض: 1825 مم

الارتفاع: 1620 مم

سعة خزان الوقود: 36 لتر

التصميم الداخلي

في الداخل، تأتي السيارة بمساحة فسيحة تسع لـ 5 ركاب شاملة السائق، في مقاعد من القماش تُصبح من الجلد في الفئة الأعلى، وتأتي بنظام صوتي مع شاشة لمس متعددة الوسائط 8 بوصة مع 6 سماعات، مع مكيف أمامي بتحكم أوتوماتيكي، وفتحات تكييف خلفية.

ويتوفر بالسيارة أيضاً نظام آبل كاربلاي، ونظام التحكم في وضعيات القيادة (اقتصادي/عادي/رياضي)، مع غطاء سحاب لصندوق الأمتعة في فئة XLE، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 7 بوصة ومقود مكسو بالجلد في الفئة الأعلى.

الأمان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، والتي تختلف باختلاف الفئة وتشتمل على:

وسائد هوائية (للسائق والراكب الأمامي + للركبة + جانبية + ستائرية)

حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف

كاميرا خلفية

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية

نظام التحذير للنقاط العمياء

نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل المحرك

مثبت سرعة

المحرك

تستمد السيارة قوتها من خيار محرك وحيد، وهو محرك 1.8 لتر هايبرد بأربعة أسطوانات يولد قوة إجمالية تبلغ 121 حصان، ويولد المحرك التقليدي عزم يبلغ 142 نيوتن.متر والمحرك الكهربائي 163 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة تتابعي متغير CVT، ونظام دفع أمامي باستهلاك 23.7 كيلومتر لكل لتر.

الفئات والأسعار

وفي الختام، تتوفر تويوتا كورولا كروس 2021 بالفئات والأسعار التالية بالضريبة:

تويوتا كورولا كروس LE هايبرد بسعر 83,605 ريال سعودي

تويوتا كورولا كروس XLE هايبرد بسعر 89,470 ريال سعودي

تويوتا كورولا كروس LTD هايبرد بسعر 100,165 ريال سعودي

