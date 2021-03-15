عرض تمويل سانج يونج ريكستون بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من عبدالله صالح البازعي على سيارات سانچ يونچ الكورية، بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري، على سيارة سانج يونج ريكستون.
السيارة المشمولة في العرض:
- سانج يونج ريكستون
مزايا العرض:
- بدون دفعة اولى
- بدون رسوم ادارية
- هامش ربح منخفض 1.99%
شروط العرض:
- هذا العرض ينتهي في 31 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية
- ضمان المصنع 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر
- صيانة مجانية لمدة سنة مفتوحة الكيلومترات
- الصيانة المتنقلة التي تصلك في أي مكان بالرياض
- خدمة مساعدة على الطريق لـ 5 سنوات