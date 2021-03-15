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عرض تمويل سانج يونج ريكستون بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من عبدالله صالح البازعي على سيارات سانچ يونچ الكورية، بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري، على سيارة سانج يونج ريكستون.

السيارة المشمولة في العرض:

  • سانج يونج ريكستون

مزايا العرض:

  • بدون دفعة اولى
  • بدون رسوم ادارية
  • هامش ربح منخفض 1.99%

شروط العرض:

  • هذا العرض ينتهي في 31 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية
  • ضمان المصنع 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر
  • صيانة مجانية لمدة سنة مفتوحة الكيلومترات
  • الصيانة المتنقلة التي تصلك في أي مكان بالرياض
  • خدمة مساعدة على الطريق لـ 5 سنوات

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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