تطوير خدمات يلو بعد الهوية الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس الوفاق لتأجير السيارات (يلو) مطلع القرن 21 أصبحت إحدى أشهر شركات تأجير السيارات في السعودية طيلة عقدين من الزمن، فتوسعت لتضم اكثر من 90 فرعًا منتشرين في جميع انحاء المملكة ليتم تصنيفها كأسرع الشركات نمواً في قطاع تأجير السيارات، ونستعرض فيما يلي أبرز خدمات يلو بعد تطوير هويتها.

نظراً لما تتمتع به يلو من قاعدة عملاء كبرى في كافة أرجاء المملكة، فمن المؤكد أن تجربة الاستئجار منها يضمن لك أن تكون مرتاح البال أثناء القيادة على مختلف الطرقات، حيث أنك ستوفر الكثير من تكاليف التأمين والصيانة والفحوصات الدورية لدى الوكالات، في حالة شراء سيارة بدلاً من التأجير، أو حتى في حالة التأجير من الشركات الأصغر التي لا تستطيع تقديم نفس مستوى الخدمة العالية للصيانة والتأمين.

حيث حرصت يلو دائماً على توفير أفضل الخدمات لعملائها حرصاً على راحتهم فقدمت لهم عضويات أميالي، مع خصومات هائلة لأصحاب العضويات والعديد من المميزات مثل اكتساب الأميال واستبدالها مقابل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني، هذا بالإضافة إلى امكانية الحصول على خصومات لدى مطاعم تشيلي ويز وكذلك لدى الوفاق لصيانة السيارات.

كما قامت الشركة بتطوير خدماتها وتوفير خدمة عملاء طوال اليوم على مدار الأسبوع وعلى جميع المنصات، بجانب التطوير المستمر لأسطول سيارات الشركة مع الحفاظ على نظافة الفروع وتعقيم السيارات، هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتميزة والحصرية مثل:

الكيلو المتر المفتوح

الشحن بين المدن

العضوية العائلية

خدمة الصيانة المتنقلة

خدمة التأجير طويل الأجل

خاصية تنفيذ الحجز إلكترونياً

تأمين يلو (درع يلو ودرع يلو بلس)

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور