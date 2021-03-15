لاندروفر ديفندر 130 بثلاثة صفوف مقاعد تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لاندروفر مؤخراً عن خطط لطرح نسخة جديدة لديفندر بثلاثة صفوف مقاعد وداخلية 8 ركاب خلال عام ونصف من الآن، مع ظهور السيارة في تصميم توقعي جديد من الموقع الروسي Kolesa.

ديفندر 130 الجديدة كما يُطلق عليها موجهة بشكل رئيسي لأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والصين، بجسد أطول من فئة ديفندر 110 بـ 342 مليمتر إلى 5,100 مليمتر.

وتستمر لاندروفر بتوسيع مجال ديفندر مع إضافة نسخة هجينة بالقابس ونسخة V8 عالية الأداء، كما فتحت الشركة الباب رسمياً لتطوير نسخة بيك أب قريباً.

ويُذكر أن جاكوار لاندروفر أعلنت مؤخراً عن استراتيجية جديدة تمهد لطرح 6 موديلات لاندروفر كهربائية لعائلات رنج روفر وديسكفري وديفندر، أولهم في 2024، كما ستتحول جاكوار إلى علامة كهربائية حصرية بحلول 2025.