ماكلارين 720S GT3X الحصرية تنطلق رسمياً بقوة 710 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ماكلارين عن سيارة 720S GT3X الجديدة والتي تم تصميمها للتجارب الحرة في المضامير بدون تقييدها بقوانين السباقات العالمية.

السيارة مبنية على 720S GT3 القياسية التي تنافس في عدد من السباقات حول العالم، مع تعديل محرك V8 توين تيربو 4.0 لتر لرفع قوته بـ 200 حصان إلى 710 حصان، أو 740 حصان عند تفعيل الـ boost.

لتحسين قوة سيارة السباق، أضافت مكلارين شواحن تيربو أكبر حجمًا مع تعديلات ميكانيكية أخرى للإسطوانات وأنظمة التبريد، مع العلم أن كل محرك يتم صنعه باليد.

ويعتمد إصدار GT3X الجديد على نفس الشاسيه الكربوني لسيارة 720S للطرق ونسخة GT3 للسباقات، مع إمكانية طلب مقعد راكب إضافي.. كما أجرت ماكلارين تعديلات إيروديناميكية مختلفة، مثل تكبير الجناح الخلفي وتحديث مشتت الهواء، ووضحت العلامة أن كل التعديلات تجعلها أسرع بكثير على المضمار من GT3 القياسية، وإن لم توضح أرقام التسارع بدقة.