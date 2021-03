كيا EV6 الكهربائية الجديدة تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت كيا الستار عن EV6 الجديدة كلياً، وهي أول سيارة كهربائية مصنوعة من الصفر للعلامة الكورية، تمهيداً لتدشينها والكشف عن مواصفاتها التقنية خلال أيام.

وتتمتع السيارة بتصميم فريد وغير تقليدي، وقد أكدت كيا على أن السيارة ستمهد للغة تصميم العلامة في الأعوام القادمة، بلمسات تشمل زجاج أمامي مسحوب للوراء وتصميم “وجه النمر الرقمي” المتطور عن تصميم وجه النمر الحالي للمقدمة.

وتعتمد السيارة على منصة E-GMP الجديدة لمجموعة هيونداي، والتي تدعم موديل أيونيك 5 كما ستدعم معظم السيارات الكهربائية لعلامات كيا وهيونداي وجينيسيس وأيونيك.

بالانتقال للمقصورة، نلاحظ تصميماً داخلياً مختلفاً عن أي موديل كيا حالي، بشاشة منحنية تجمع بين لوحة العدادات الرقمية وشاشة المعلومات الترفيهية في إطار موحد، مع صنع المقاعد من البلاستيك المعاد تدويره ضمن الجهود البيئية للعلامة.. وسنعلم المزيد عن السيارة خلال أيام.

