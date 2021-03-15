مفاجأة.. أين تحتجز روسيا معارض بوتين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعامين ونصف، الإثنين، عن مكان احتجازه.

وقال نافالني، في منشور على موقع "إنستقرام" أرفقه بصورة شخصية، إنه : " نظام السجون الروسي فاجأني.. لم تكن لدي فكرة بأنه من الممكن ترتيب معسكر اعتقال حقيقي على بعد 100 كليو متر عن موسكو".

ومؤخرا، نددت عشرات الدول، بروسيا في الأمم المتحدة على خلفية سجن المعارض و"الاعتقالات التعسفية" العديدة بحق مناصريه.







وفي بيان مشترك غير مسبوق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نبهت 45 دولة إلى خطر "تراجع وضع حقوق الإنسان والحقوق الأساسية" في روسيا، "والذي تجلى بالتوقيف غير القانوني واعتقال وسجن أليكسي نافالني".

ودعت هذه الدول إلى "الإفراج فورا ودون شروط" عن نافالني وجميع الأشخاص "الموقوفين تعسفيا أو بصورة غير قانونية".

وحكم على نافالني الشهر الماضي بالسجن عامين ونصف في مستعمرة عقابية، لخرقه شروط المراقبة القضائية عندما كان في ألمانيا يتعافى من التسمم.

وفيما شجبت واقع أن عملية تسميمه "لم يتم التحقيق فيها بعد بشكل صحيح وشرحها بمصداقية" قالت إن أفعال السلطات الروسية والقضاء في تلك القضية "غير مقبولة وذات دوافع سياسية".

وقال سفير بولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف زبيغنيو تشيك الذي قرأ البيان نيابة عن المجموعة إن ذلك "يخالف التزامات روسيا الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومن بينها حق حرية وأمن الفرد، وحق الحصول على محاكمة عادلة".