كيا تكشف عن تصميم سيارتها الكهربائية الجديدة "EV6".. صور رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة كيا عن أول صور للتصميم الداخلي والخارجي لسيارتها الكهربائية الجديدة إي.في6 قبل طرحها للعالم خلال الشهر الحالي.

وستكون هذه السيارة أول سيارة كهربائية تنتجها كيا بالكامل اعتمادا على التصميم الأساسي "إلكتريك جلوبال مودولار بلاتفورم" أو "إي.جي.إم.بي".



وأشارت الشركة الكورية الجنوبية لصناعة السيارات اليوم الإثنين إلى أن تصميم السيارة إي.في6 تم وفق فلسفة التصميم الجديدة للشركة المعروفة باسم "اتحاد المتضادات" والمستلهمة من التناقضات الموجودة في الطبيعة والبشر.





يذكر أن التصميم الأساسي المعروف باسم "إلكتريك جلوبال مودولار بلاتفورم" عبارة عن تصميم للسيارات الكهربائية من فئة 800 فولت ويتميز بإمكانية تعديل طول قاعدة العجلات واستخدام بطاريات من عدة شركات منتجة لها.





في الوقت نفسه فإن بطاريات الليثيوم المؤين في السيارة الجديدة في حجم الحقيبة وتم تصميمها ليكون طولها 13 سنتيمتر. كما تم تصميم مكونات أشباه الموصلات في السيارة باستخدام مركب كربيد السيليكون لتقليل الفاقد من الطاقة.



