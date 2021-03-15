الكشف عن 800 نسخة خاصة من دراجة "دوكاتي" النارية الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالتعاون مع دار الأزياء "فاست هاوس" أطلقت شركة دوكاتي الموديل الخاص Desert Sled Fasthouse، والذي يقتصر إنتاجه على 800 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل الخاص الجديد يقوم على أساس الموديل Scrambler Desert Sled، مشيرة إلى أنه يمتاز من خلال الطلاء والرسومات الخاصة، والعجلات المطلية باللون الأسود.



ويتألق الموديل الخاص باللون الأساسي الأسود مع الرمادي، مع ظهور خاص للون الأحمر على الإطار. وتعتمد الدراجة على سواعد محرك V2 بقوة 73 حصان/66 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويأتي الموديل الخاص مع مجموعة ملابس تتألف من تي شيرت ذي أكمام قصيرة وتي شيرت ذي أكمام طويلة وجاكت وقبعة.

ويتوفر الموديل الخاص Desert Sled Fasthouse بحلول نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 12 ألف و 190 يورو.