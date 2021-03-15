سكودا تطلق نسخة رياضية من Enyaq iV الكهربائية.. مواصفات وأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة سكودا النسخة الرياضية Sportline من سيارتها Enyaq iV الكهربائية بسعر يبدأ من نحو 43 ألفا و500 يورو.

وأوضحت الشركة التشيكية أن النسخة الجديدة تتميز من خلال التصميم الأكثر ديناميكية والمكونات المطلية باللون الأسود على المصادم وشبكة المبرد، وقضبان السقف، وأشرطة النوافذ، والمرايا الخارجية.



ومن التجهيزات القياسية، التي تأتي بها النسخة الرياضية، القمرة الرقمية، وشاشة نظام الملتيميديا قياس 13 بوصة، ومكيف الهواء ثنائي المناطق، ومجموعة التعليق الرياضية، والتي ساعدت على تمتع السيارة بالمزيد من الطابع الديناميكي والقيادة الأكثر رشاقة.





وتعتمد السيارة الكهربائية على نظام دفع خلفي بقوة 180 أو 204 أحصنة، ويتوفر للسيارة بطارية سعة 58 كيلووات ساعة تبلغ مدى سير 410 كلم، وأخرى سعة 77 كيلووات ساعة بمدى سير 527 كلم. أما السرعة القصوى فتبلغ 160 كلم/س.