أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الإثنين 15 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم الإثنين 15مارس 2021 في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر العملة الأوروبية في السوق غير الرسمية 215.17 دينار للشراء و217.56 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.



وفي تعاملات البنوك وشركات الصرافة بلغ سعر اليورو 15958 دينار للشراء و159.61 دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وارتفع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي إلى 133.57 دينار للشراء و133.59 دينار للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء إلى 250.64 دينار للشراء و253.43 دينار للبيع.

وفي تعاملات البنوك صعد الإسترليني إلى 186.27 دينار للشراء و168.32 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء إلى 49.00 دينار للشراء و49.55 للبيع.

وفي البنوك بلغ الدرهم 36.36 دينار للشراء و36.38 للبيع.

وبقي سعر الريال السعودي في السوق السوداء 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع.

ولدى بنك الجزائر المركزي سجل الريال 35.61 دينار للشراء و35.62 دينار للبيع.

ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات، بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.