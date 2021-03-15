خطوات حل مشكلة “إدخال رقم جوال قديم” بمنصة أبشر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت منصة أبشر عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن طريقة تجاوز مشكلة تفعيل حساب العاملة في حالة الدخول برقم جوال قديم.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: “لدينا عاملة لم يتم تفعيل حسابها في أبشر لأننا أدخلنا رقم جوال مستخدم سابقًا.. كيف يمكننا تعديل رقم الجوال لنتمكن من تفعيل حسابها”، وأجابت المنصة بأن المستفيد في هذه الحالة يمكنه زيارة أحد أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر لتحديث رقم الجوال حيث يعمل جهاز الخدمة الذاتية حسب وقت عمل الجهة أو المركز المتواجد به، سواء دائرة حكومية أو مستشفى أو مركز تجاري.