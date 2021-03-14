موجز ”الخليج 365” للسيارات.. بيجو خارقة وفيسبا تذكارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعد السيارة faw besturn x40 من الموديلات متعددة الاستخدامات وإليكم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية.

سيارة Chery tiggo 8 2021 من السيارات الكروس أوفر التي لها الكثير من المواصفات والمميزات التي نتعرف عليها من خلال التقرير التالي.

أطلقت شركة مانسوري سيارتها Stallone GTS الجديدة المبنية على أساس السيارة فيراري 812 GTS.

أعلنت شركة بياجيو التي تقوم بتصنيع الدراجات النارية فيسبا، تقديم نسخ خاصة من السكوتر Vespa الأسطوري، احتفالا بمرور 75 عاما على تدشينها.

أطلقت شركة بيجو سيارتها الهجين 508 PSE الجديدة، التي تعد أقوى موديل قياسي في تاريخها.