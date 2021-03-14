سيارة فولكسفاجن الكهربائية تدهس 5 آلاف موظف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة السيارات الألمانية "فولكسفاجن" التضحية بنحو 5 آلاف موظف في سبيل تمويل صناعة سياراتها الكهربائية.

ووفق إعلان من الشركة، الأحد، فإن خطة إلغاء الوظائف ستسرح 5 آلاف موظف بحلول عام 2023.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات أن فولكسفاجن ستستغني عن الموظفين من خلال التقاعد المبكر أو الجزئي للموظفين الأكبر سنا.



وأوضحت أن الخطوة قد تتكلف 500 مليون يورو (598 مليون دولار).



وقالت فولكسفاجن في بيانها إنها توصلت إلى اتفاق مع اللجنة الممثّلة للموظفين حول "مجموعة شاملة من التدابير بناء على السنّ لتنظيم" نفقات الأجور.



وتوقعت المجموعة أن "ما يصل إلى 900 موظف" سيقدمون طلبات تقاعد مبكر على المدى القصير.



إضافة إلى ذلك، سيغادر الشركة بين ألفين وأربعة آلاف موظف في إطار الوقف التدريجي للنشاط.



ونقلت صحيفة هاندلسبلات عن متحدثة باسم الشركة تأكيدها الاتفاق على الخطة مع مجلس العاملين بما يشمل إتاحة التقاعد الجزئي لمواليد 1964 والتقاعد المبكر بالنسبة للموظفين الأكبر سنا.



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشركة أن فولكسفاجن خصصت 500 مليون يورو من أجل الخطة لأنها تعتزم تعويض الموظفين الذين سيتركون وظائفهم من خلال منحهم زيادات لمستحقات التقاعد رغم أنها ستوفر مليارات على المدى الطويل.