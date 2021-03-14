موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. اعتراف إيران وخبز السودان وعصابة تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

تتعدد توقعات المحللين والخبراء بشأن أسعار النفط على مدار عام 2021، في ظل تباين النظرة تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي وسيناريوهاته.

تحولت إمارة دبي إلى عاصمة الشركات العالمية والعلامات التجارية، وحاضنة للشركات الناشئة، والمشاهير حول العالم.

تدخل إمارة دبي مرحلة جديدة من التنمية المستدامة تحت مظلة "خطة دبي الحضرية 2040"، التي تستهدف أن تكون المدينة الأفضل للحياة بالعالم.

عصفت جائحة كورونا بمليون وظيفة في إيران مخلفة وراءها مأساة اقتصادية تضاف إلى بؤس الوضع الصحي، وفق اعترافات المسؤولين الرسميين.

تواصل المعارضة التركية، هجومها على السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشككة في جدوى إصلاحاته الاقتصادية.

كشفت هيئة مراقبة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، الأحد، عن توقيف موظفين بعدد من الوزارات لتورطهم بقضايا فساد.

تخطط مصر للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة 2021-2022.

فوائد كثيرة سيجنيها الاقتصاد السعودي بإلغاء نظام الكفيل مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين بالقطاع الخاص حيز التنفيذ الأحد.

يبذل أصدقاء السودان حول العالم جهودا مكثفة لمساعدة الخرطوم على المضي قدما في برنامجها الإصلاحي الرامي إلى إنعاش الاقتصاد.

بحث سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، مع الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير النقل العراقي، تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في مجال النقل.