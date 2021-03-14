تعرف على تفضيلات المستهلكين عند شراء السيارات الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يقع الكثير من الأشخاص في حيرة شديدة عند العزم على شراء سيارة جديدة، حيث يفضل جزء من المستهلكين شراء السيارة التي تتميز بكفاءة استهلاك الوقود، في حين يفضل جزء آخر السيارة التي تمتلك مواصفات أمان عالية، والجزء الأخير يفضل السيارة الرخيصة.

ولقد كشفت شركة الإحصاءات الدولية “Statista” عن نتائج استطلاع عالمي لآراء المستهلكين حول تفضيلاتهم عند اتخاذ قرار شراء سيارة.

جاء عنصر كفاءة استهلاك الوقود في مقدمة تفضيلات المستهلكين، حيث استحوذ على اختيار 66% من المشتركين خاصة عند شراء سيارة جديدة.

وفي المركز الثاني لتفضيلات الجمهور جاء عامل الأمان، حيث استحوذ على نسبة بلغت 64%، في حين احتل عامل السعر المنخفض المركز الثالث بتفضيلات الجمهور بمعدل 54%.

في المركز الرابع جاء عنصر الملاءمة بين ميزانية المستهلك ومواصفات السيارة التي تهم العملاء بنسبة 51%، أما المركز الخامس في الاستطلاع جاءت الجودة العالية، حيث استحوذت على 48% من اهتمامات المستهلكين، وهي الفئة التي ترتبط عالية بالسيارات مرتفعة السعر.

وفي نفس السياق، أقر 44% من المستهلكين إن خدمات ما بعد البيع من حيث الصيانة ووفرة قطع الغيار يشكل خيارا رئيسيا، ويأتي خلفها ارتياحية القيادة بنسبة 42%.

وفي نهاية الاستطلاع، أكدت شركة Statista أن هذه التفضيلات مرشحة للتغير في المستقبل، مع تنامي الاعتماد على السيارات الكهربائية التي تشهد تطورا في مواصفاتها، بالتوازي مع ارتفاع المبيعات.