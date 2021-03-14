تعرف على أهم السيور في السيارة وخطورة انقطاعها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعد السيور ” أحزمة المحرك” من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، وحتوي كل سيارة على مجموعة من السيور، لكل واحد منها دور بالغ الأهمية لتشغيل المحرك والأجزاء الميكانيكية في السيارة.

وعلى الرغم من سعرها المنخفض، إلا أن انقطاع أحدها بشكل مفاجئ قد يسبب أضراراً جسيمة، لذا يجب التأكد من سلامة هذه السيور باستمرار والحرص على تغييرها في المواعيد المقررة، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهم السيور ووظائفها.

يأتي سير الكاتينة في مقدمة السيور الهامة في السيارة، حيث يعد أحد أهم مكونات المحرك على الإطلاق، ويقوم بنقل الحركة من محور المحرك الأساسي (عامود الكَرَنك) إلى عامود توافق الصمامات (عامود الكامات)، بشكل توافقي متزامن لفتح وغلق الصمامات.

ويعمل هذا السير الهام لفترات طويلة تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات، حيث يبلغ عمره في السيارات اليابانية بين 80 و90 ألف كيلو متر، أما السيارات الكورية فيتراوح عمره من 50 وحتى 70 ألف كيلو متر.

كما يتواجد عدد من السيارة الهامة الأخرى في السيارة، ومنها سير المولد الكهربائي “الدينامو”، وسير مقود القيادة الذي يعمل بالطاقة “باور ستيرنج”، بالإضافة إلى سير جهاز التكييف.

ومن أبرز العلامات على تلف السيور هي سماع صوت صفير عند قيادة السيارة، وكذلك تشير أصوات التخبيط التى تصدر أثناء توقف السيارة، إلى قرب تلف أو انقطاع سير الكاتينة في محرك السيارة.