أمير الكويت إلى أوروبا.. عقب فحوصات طبية ناجحة بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الولايات المتحدة عقب إجراء فحوصات طبية معتادة.

وتوجه أمير الكويت من نيويورك إلى أوروبا في زيارة خاصة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك والتي تكللت بالنجاح.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه كان في وداع الأمير سفير دولة الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، وقنصل الكويت لدى مدينة نيويورك حمد علي الهزيم وأعضاء السفارة.

كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد غادر الكويت في 4 من شهر مارس/آذار الجاري إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية معتادة.

جاءت هذه الزيارة في حينها، غداة أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر /أيلول الماضي.