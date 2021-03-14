العراق يشيد بمنظومة النقل الإماراتية.. ويسعى لتعاون مثمر مع أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، مع الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير النقل العراقي، تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في مجال النقل.

حضر اللقاء ـ الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي ـ إلى جانب سهيل المزروعي، المهندس حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والوكلاء المساعدون، ومن الجانب العراقي طالب عبدالله بايش وكيل الوزارة الفني، ومظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الإمارات، ومحي الدين عبدالرزاق مدير عام الشركة العامة للنقل في العراق، والوفد المرافق.



وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات والاستفادة منها، إلى جانب الخطط المرتبطة بتعزيز الريادة العالمية المستدامة للبلدين، وترسيخ تنافسيتهما في قطاع النقل، والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على ذلك القطاع.

وفي مستهل حديثه - رحب وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي بالحضور، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس الرغبة المتبادلة لقيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات أكثر تميزاً.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والعراق، داعياً للاستثمار في هذه العلاقة المتميزة عبر بحث فرص التعاون في مجال النقل، وتعزيز المبادرات التي تخدم القطاع، وتقوده إلى مستويات متقدمة من الازدهار الذي ينعكس على ريادة البلدين عالمياً.

وأضاف: "اجتماعنا هذا يمثل خطوة متقدمة في طريق تعزيز ريادة بلدينا عالمياً، والوصول بقطاع النقل إلى أعلى مستويات التنافسية والجاذبية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وفتح آفاق رحبة أمام توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم التوجهات والرؤى المستقبلية الاستشرافية، المنبثقة من طموح قيادتنا الرشيدة في الانطلاق بالقطاع إلى مستويات متقدمة".

من جانبه أشاد الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير النقل العراقي، بمنظومة النقل في دولة الإمارات والبنية التحتية المرتبطة بها، معرباً عن تطلع حكومته لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين .