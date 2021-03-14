مواصفات ومميزات شيري تيجو 8 موديل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارة Chery tiggo 8 2021 من السيارات الكروس أوفر التي لها الكثير من المواصفات والمميزات التي نتعرف عليها من خلال التقرير التالي.

سيارة شيري تيجو 8 من السيارات الكروس أوفر الصينية الصنع، والتي لاقت إنتشارا قويا في سوق السيارات المصرية، حيث أن لها العديد من المواصفات والمميزات التي تجعل منها سيارة مميزة تحرص على اقتنائها، وفيما يلي أهم مواصفات ومميزات شيري تيجو 8 2021 وأسعارها في مصر.



مواصفات شيري تيجو 8





تبلغ سعة محرك السيارة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من الثبات وحتى 100 كيلو متر في 11 ثانية

محرك السيارة 145 حصان وبعزم 210 نيوتن على المتر.

ناقل الحركة DCT أوتوماتيك بـ 6 سرعات، كما تبلغ سعة خزان الوقود 61 لتر.

يبلغ طول السيارة 4700 مم وعرضها 1860 مم، والارتفاع 1746 مم، كما تبلغ سعة صندوق السيارة الخلفي حوالي 193 لتر.

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مميزات سيارة Chery tiggo 8 2021





يوجد بالسيارة 4 وسائد هوائية وأنظمة مانعة للإنغلاق مع وجود توزيع إلكتروني للمكابح، ونظام للتوقف الذكي كما يوجد بالسيارة مكابح يد كهربائية، وكاميرات بزاوية 360 درجة كما يوجد حساسات ركن خلفية.

تتميز السيارة في وجود نظام مساعد عند هبوط وصعود المرتفعات، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات فضلا على وجود نقاط لتثبيت مقاعد الأطفال، ويوجد نظام أمان في السيارة منعا للسرقة ومفتاح لتشغيل المحرك.

تتميز السيارة بوجود مقاعد جلدية من الجلد الفخم ومسند يد أمامي، كما أن تتوفر بالسيارة إطارات رياضية بمقاس 18 بوصة، وجاءت إضاءة السيارة بمصابيح أمامية وإضاءة نهارية LED.

يوجد نظام صوتي بـ 6 سماعات كما تدعم السياره خدمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، فضلا على وجود منافذ USB.

الصالون الخاص بالسيارة واسع جدا ومريح للراكب الأمامي والخلفي كما أن المساحات الزجاجية الجانبية للسيارة واسعة، وهناك إمكانيه لطي المقاعد الخلفية.

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أسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 في مصر

تبدأ أسعار السيارة في السوق المصري بداية من 365 ألف جنيه وحتى 395 ألف جنيه، وهذا بناءا على ما ذكرته مجموعة جي بي غبور أوتو الوكيل الحصري للسيارة في مصر.