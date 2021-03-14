مواصفات سيارة faw besturn x40 وأسعارها في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد السيارة faw besturn x40 من الموديلات متعددة الاستخدامات وإليكم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية.

سيارة faw besturn x40 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر المدمجة SUV ويوجد للسيارة العديد من المواصفات والمميزات التي نتعرف عليها من خلال التقرير التالي، كما نتعرف على أسعار سيارة فاو X40 2021 في السعودية.





مواصفات سيارة faw besturn x40

تأتي السيارة بمحرك سعة 1600 لتر و4 سلندر، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر، و قوة المحرك 112 حصانا وبعزم دوران 155 نيوتن \ المتر بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى 168 كم \ الساعة.

يبلغ طول السيارة 4.310 متر وعرضها 1.780 متر وارتفاع 1.680 متر وسعة الصندوق الخلفي حوالي 375 لتر.

يوجد بالسيارة نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، و4 وسائد هوائية، كما يوجد إنذار لمنع السرقة وكاميرا خلفية، كما يوجد بالسيارة نظام المساعدة على هبوط وصعود المرتفعات، فضلا على وجود أحزمة أمان أمامية وكاميرا خلفية، ويوجد بالسيارة faw besturn x40، أجهزة إستشعار اصطفاف أمامي وخلفي، وشاشة مراقبة لضغط الإطارات، ومقود كهربائي ومقاعد خلفية قابلة للطي.





السيارة على جنوط رياضية 17 بوصة بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ونظام ذكي لركن السيارة ومرايات جانبية كهربائية وتكييف للهواء، كما يوجد بها فتحة سقف كهربائية وحساسات خلفية.

ومن مواصفات السيارة أنها تحتوي على شاشة وسائط 8 بوصة و6 سماعات لتكبير الصوت، ومدخل AUX ومشغل CD وشاشة تعمل باللمس، ونظام MB3 وراديو.

تتميز بإضاءة نهارية بمصابيح LED ومصابيح للضباب أمامية فقط، كما يوجد مصابيح أمامية هالوجين، المصابيح الأماميه والخلفية LED، ويوجد بالسيارة نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومزيل ضباب للنافذة الخلفية.





أسعار فاو X40 موديل 2021 في السعودية

يتراوح سعر السيارة في المملكة العربية السعودية ما بين 44 ألف ريال سعودي و 50 ألف ريال سعودي.