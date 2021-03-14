مانسوري تحقن "فيراري 812 GTS" بقوة خارقة.. شاهد أبرز التعديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة مانسوري سيارتها Stallone GTS الجديدة المبنية على أساس السيارة فيراري 812 GTS.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة V12 سعة 6.5 لتر، زادت قوته من 800 حصان/718 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 830 حصان/740 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة الإضافية تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية بدلا من 3.0 ثوان، كما تصل السرعة القصوى إلى 345 كلم/س بدلا من 340 كلم/س.

ولتتوائم السيارة مع المعدلات الجديدة تم إجراء تحسينات على مجموعة التعليق، كما تم التجهيز بجنوط قياس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة على المحور الخلفي.





وتتميز النسخة المعدلة من خلال باقة الكربون التصميمية، والتي تظهر على المئزر الأمامي والعتبات الجانبية والمئزر الخلفي مع الناشر والجناح الضخم وتوقيعات خاصة.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات يهيمن عليها اللون الأزرق مع خطوط باللون الأبيض تظهر على الفرش الجلدي للمقاعد الرياضية، مع ظهور خاص لشعار مانسوري وأشرطة الصعود المضاءة، ودواسات الألومنيوم.