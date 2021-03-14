تعرف على موعد استئناف رحلات قطار الحرمين والحجز الإلكتروني

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن قطار الحرمين عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعـد إعادة تشغيل القطار واستئناف رحلاته في المملكة العربية السعودية.

حيث أعلن الحساب الرسمي لقطار الحرمين عن إعادة تشغيل القطار واستئناف رحلاته يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري، وسيُتاح للعملاء الراغبين بالسفر عبر القطار الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق 16 مارس الجاري.

وأشار قطار الحرمين إلى أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.