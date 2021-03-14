“المرور” نصائح للقيادة في ظل موجة الغبار بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وجّهت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من الإرشادات لقائدي السيارات في ظل موجة الغبار التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة.

وأوضح المرور أنه لقيادة أكثر أمناً عند حدوث موجات الغبار ينصح باتباع الإرشادات التالية: