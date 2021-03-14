"بيجو" تطلق أقوى موديل في تاريخها.. مواصفات وأسعار "508 PSE"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة بيجو سيارتها الهجين 508 PSE الجديدة، التي تعد أقوى موديل قياسي في تاريخها.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة 508 PSE الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين Plug-in تتألف من محرك بنزين سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي على كل من المحور الأمامي والمحور الخلفي بقوة إجمالية تبلغ 265 كيلووات/360 حصان.



وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 11.5 كيلووات ساعة توفر مدى سير في وضع القيادة الكهربائي الخالص يبلغ 42 كلم مع سرعة قصوى تبلغ 135 كلم/س.



ومع تضافر جهود المحركات جميعها تنطلق سيارة الدفع الرباعي الهجين بسرعة قصوى تبلغ 250 كلم/س.

ويبلغ معدل التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س 5.2 ثانية، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 2.0 لتر/100 كلم.





وعلى الصعيد الشكلي تخطف السيارة الهجين الجديدة الأنظار إليها من خلال العجلات الكبيرة ولمسات تتألق باللون الأصفر الصارخ.

وتتوفر السيارة الهجين 508 PSE الجديدة بموديلين، أحدهما صالون والآخر كومبي، بسعر يبدأ من 66 ألف و640 يورو.