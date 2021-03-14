"فيسبا" الصغيرة تتم 75 عاما.. احتفال خاص وموديلات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بياجيو التي تقوم بتصنيع الدراجات النارية فيسبا، تقديم نسخ خاصة من السكوتر Vespa الأسطوري، احتفالا بمرور 75 عاما على تدشينها.

وأوضحت المجموعة الإيطالية أن النسخة الخاصة من الموديل Primavera تتوفر بمحركات سعة 50 و 125 و 150 سم مكعب، في حين تتوفر النسخة الخاصة من الموديل GTS بمحركات سعة 125 و300 سم مكعب.



وتتألق جميع النسخ الخاصة باللون الأصفر الميتاليك (Giallo 75th)، مع مقعد من جلد النوبوك الفاخر يكتسي باللون الرمادي الدخاني، وعجلات مطلية باللون الرمادي، بالإضافة إلى شارة الذكرى.

وتتوفر النسخ الخاصة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 4350 يورو تقريبا.

ومطلع العام الجاري، أطلقت الشركة الإيطالية السكوتر Beverly الجديد، والذي يتوفر بمحركين سعة 300 و400 سم مكعب.

وأوضحت الشركة أن السكوتر Beverly الجديد يتوفر له محرك سعة 300 سم مكعب وبقوة 19 كيلووات/26 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 26 نيوتن متر.

أما الموديل سعة 400 سم مكعب فيولد قوة 26 كيلووات/35.4 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 38 نيوتن متر.

ويقترن الإطار الفولاذي في الأمام بشوكة Showa مع ساق نبض Showa قابلة للضبط في 5 مستويات.

ويقف السكوتر على عجلات خفيفة قياس 16 بوصة في الأمام و14 بوصة في الخلف. ويتمتع السكوتر بالعديد من الأنظمة الإلكترونية والمساعدة مثل نظام Keyless، مع شاشة LCD قياس 5.5 بوصة، ونظام اتصالات خاص وأضواء عاملة بتقنية LED.

ويتوفر السكوتر في ألوان كثيرة منها Bianco Luna واللونين Blu Oxigen و Grigio Cloud.

وأعلنت بياجيو أن سعر السكوتر Beverly الجديد يبدأ من 4890 يورو.