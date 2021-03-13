موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أغلى طرازات "كورفيت" وتصميمات غريبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تلجأ الأسر الكبيرة إلى السيارات التابعة لفئة "ميني فان" كونها تتمتع برحابة داخلية ومساحة تكفي للعائلات التي يزيد عددها عن 5 أفراد.

تعد طرازات لاند روفر من بين أفخم وأغلى السيارات الموجودة في السوق المصرية التي استقبلت مجموعة متميزة من موديلاتها لعام 2021.

يُعد تحجر فرامل السيارة من المشكلات التي قد تؤدي إلى التعرُّض للحوادث، ومن الضروري للغاية معرفة أسباب تحجر فرامل السيارة لحل المشكلة.

تعتبر السرعة العالية من السمات التي يبحث عنها المقبلون على شراء سيارات كهربائية كونها تضمن لهم نطاق سير طويل بشحنة البطارية الواحدة.

يضم عالم السيارات العديد من الغرائب على مستوى الشكل والمضمون، بيد أن التصميم هو أحد أكثر الأمور اللافتة للنظر حينما يتجاوز المعقول.

يحظى طراز شيفروليه كورفيت بمكانة متميزة بين السيارات الرياضية على مدار تاريخه الحافل بتصنيع أكثر من 1.5 مليون نسخة.

كشفت دراسة عن تقدم هولندا في ترتيب الدول المستخدمة للسيارات الكهربائية، بعد ارتفاع نسب شراء السيارات الكهربائية الجديدة خلال 2020.

ضمن السيارات الصينية المتميزة المتوفرة بالسوق المصرية، تأتي ماركة "ساوايست" التي يُطرح منها طرازان هما DX3 وDX7.