سيارات الميني فان العائلية.. هذه هي أسرع الطرازات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلجأ الأسر الكبيرة إلى السيارات التابعة لفئة "ميني فان" كونها تتمتع برحابة داخلية ومساحة تكفي للعائلات التي يزيد عددها عن 5 أفراد.

ولا يعني ذلك أن هذه السيارات لا يتوفر منها نسخ تقدم خيار السرعة لعشاق السيارات، وهو ما كشف عنه تقرير موقع "هوت كارز" الذي نشر قائمة بأسرع السيارات الـ"ميني فان" المتوفرة بالأسواق حاليا.

وضمت القائمة طراز دودج Grand Caravan العامل بمحرك V6 وينتج قوة 283 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 7.9 ثانية.







ومن ماركة كيا الكورية الجنوبية، ضمت القائمة طراز Sedona SXL، العامل بمحرك سعة 3.3 لتر، فئة V6، ينتج قوة 276 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية.





من بعده، ضمت القائمة طراز كرايسلر Town & Country العامل بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 283 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية.





ومن ماركة بي إم دبليو ضمت القائمة، طراز 220i Gran Tourer، العامل بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 192 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.3 ثانية.





من بعده ضمت القائمة طراز تويوتا Sienna AWD، العامل بمحرك بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 296 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7 ثوان.





ومن ماركة هوندا ضمت القائمة طراز Odyssey العامل بمحرك سعة 3.5 لتر، ينتج قوة 280 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.9 ثانية.





وفي ختام القائمة، جاء طراز مرسيدس Benz R 63 AMG العامل بمحرك سعة 6.2 لتر، ينتج قوة 503 أحصنة، بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.6 ثانية.



