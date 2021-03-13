تعرف على سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 بأمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُعد سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كلياً واحدة من أفخم سيارات السيدان المُتاحة حالياً في الأسواق، في حين ظهرت اس كلاس مايباخ 2021 لأول مرة في نوفمبر لتُثبت أنه يُمكن للصانع الألماني القيام بما هو أكثر لجعل سيارتها تبدو كقصر متحرك.

لم تكشف مرسيدس حينها عن تفاصيل الأسعار، لكننا علمنا مؤخراً أن السيارة ستتوفر بأمريكا بدءً من منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 184,900 دولار (693,400 ريال)، وقد تؤدي إضافة بعض الخيارات إلى زيادة السعر إلى أكثر من 200,000 دولار (750,000 ريال).

هذا السعر يجعلها أغلى بـ 11,900 دولار (44,600 ريال) من الطراز السابق، و75,100 دولار (281,600 ريال) من اس كلاس 500 4MATIC، وسيتوفر منها فئة واحدة فقط وهي S 580 مايباخ، بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لتر بقوة 496 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ويوفر نظام EQ Boost قوة 21 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ستأتي السيارة أيضاً بقاعدة عجلات أطول لتحصل المقاعد الخلفية على مساحة أكبر للأرجل مقارنة بالطراز السابق، مع وظائف التدليك وتدفئة الرقبة والكتف، والعديد من التقنيات المتقدمة مثل شاشة لمسية أوليد مقاس 12.8 بوصة في الكونسول الوسطي مع أحدث نظام ترفيهي MBUX بالتحكم الصوتي، ونظام صوتي محيط رباعي الأبعاد مع 30 مكبر صوت.

وفي الختام، تتميز السيارة بمصد أمامي فريد، وشبك مع شرائح عمودية من الكروم، وشارة مايباخ مضيئة على عمود C، كما ستأتي بوسائد هوائية للمقاعد الخلفية، وما إجماله خمس شاشات في الأمام والخلف.