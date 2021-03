أودي Q9 الاس يو في الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ترتفع شعبية سيارات الاس يو في يوماً بعد يوم، وها هي شركات السيارات تعزز تنافسيتها في هذا القطاع حيث قامت جيب بالكشف عن جراند واجونير مؤخراً، في حين تعمل أودي على تطوير اس يو في جديدة ستكون الأكبر في تشكيلتها، والتي قد تحمل اسم Q9.

ظهرت السيارة في العديد من اللقطات التجسسية أثناء اختبارها، كما ظهرت في تصميم تخيلي يستند إلى الصور التجسسية، حيث تظهر بشبك كبير على الواجهة الأمامية محاطة بمصابيح أمامية رفيعة ليد، ووفقاً للصور التجسسية، فستقع مصابيح الضباب أسفل المصابيح الأمامية مباشرة، في حين ستحصل فئة RS على فتحات تهوية ولوح حماية سفلية يُضفي عليها مظهراً أكثر قوة.

تُظهر الصور أيضاً أقواس عجلات ضخمة قد تحوي جنوط بمقاس يصل إلى 22 بوصة، كما يتميز المظهر الجانبي بأبواب محدبة بفضل الرفارف الأمامية والخلفية والتي تجعل الأبواب تبدو أقرب من بعضها البعض، بالإضافة إلى سقف زجاجي بانورامي بين قضبان السقف.

وفي الخلف، نتوقع أن تحصل على مصابيح خلفية تمتد بكامل عرض الواجهة الخلفية، مع مشتت هواء ومخرجين للعادم، وزجاج خلفي ضيق، ويُتوقع أن تسع السيارة لـ 7 أو 8 رُكاب، في حين ننتظر أن نتعرف على كامل تفاصيلها عند تدشينها والذي نتوقع أن يكون قريباً.

